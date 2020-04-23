Более 8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

23 Апр 2020 2020-04-23T11:15:12+03:00

Еще 8 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге за последние сутки было проведено более 8 тысяч обследований на коронавирус. Так, данные по ситуации с инфекцией на утром 23 апреля следующие: проведено 8196 тестирований, на карантине находится 2974 человека. Из них 63 - в обсерваторе, 545 - на самоизоляции, 2366 - контактные.

- Обработано 1567 вызовов, поступивших на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - отметили в Смольном.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 702 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 13 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 55 обращений, в полицию - 149. Остальные звонки были справочного характера.

Напомним, что в Петербурге подтверждено еще 191 случай заражения. Всего с начала пандемии в городе насчитывается 2458 зараженных

ИСТОЧНИК KP.RU