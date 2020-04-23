2020-04-23T11:21:32+03:00
Дом. Семья

В «День земли» на Сестрорецкое болото выпустили пять ушастых сов

После реабилитации хищные птицы будут жить в естественной природе
Петр КИБЕР
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На Сестрорецкое болото выпустили пять ушастых сов, прошедших реабилитацию. Фото: Комитет по природопользованию СПбНа Сестрорецкое болото выпустили пять ушастых сов, прошедших реабилитацию. Фото: Комитет по природопользованию СПб
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22 апреля во всем мире отмечался «День земли», к которому стараются приурочить мероприятия по восстановлению экосистемы планеты. В Петербурге в этот день обычно выпускают на природу диких птиц, подобранных за зиму и прошедших период реабилитации.

- В международный День Земли, 22 апреля, на территории государственного природного заказника регионального значения «Сестрорецкое болото» состоялся выпуск пяти ушастых сов в дикую природу, - сообщает пресс-служба городского комитета по природопользованию.

Все пять особей зимой прошли реабилитацию в ветеринарном госпитале «Зеленый попугай» и теперь полностью здоровы.

Сестрорецкое болото, как будущее место обитания птиц, выбрано неслучайно. Здесь снижена антропогенная нагрузка, то есть нет большого присутствия человека и существует возможность обеспечить птиц охраной. Перед тем, как обрести долгожданную свободу, птицы провели сутки в вольере на территории заказника, чтобы привыкнуть к новому месту обитания.

Отметим, что ушастая сова внесена в Красную книгу Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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