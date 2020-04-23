Министр строительства Карелии госпитализирован с коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T11:31:50+03:00

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован с подозрением на коронавирус Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В Карелии Министр строительства Виктор Россыпнов в среду, 22 апреля 2020 года, был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с признаками острой респираторной инфекции. Как отметили в администрации республики, первое обследование дало положительный результат не инфекцию коронавируса.

- Первый тест на коронавирус, выполненный в лаборатории больницы, оказался положительным. Однако СКТ картины, характерной для коронавируса, не выявила, - рассказали в администрации.

Сейчас исследование для подтверждения диагноза проводится в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Результат ожидается сегодня, 23 апреля.

В здании минстроя, по адресу Антикайнена 1-а, проведена дезинфекция. Часть работников министерства помещены в обсерватор, часть находятся на самоизоляции дома.

Напомним, что на утро 23 апреля в Карелии подтверждены 37 случаев заражения коронавирусом, два человека выздоровели, смертей зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU