2020-04-23T11:44:34+03:00
Происшествия

У Казанского собора частично обрушился фасад дома

Тротуар засыпало кусками штукатурки, чудом никто не пострадал
Петр КИБЕР
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На Казанской площади у Дома Лесниковых обрушилась часть фасада. Фото: vk.com/spb_today / Александр БакунинНа Казанской площади у Дома Лесниковых обрушилась часть фасада. Фото: vk.com/spb_today / Александр Бакунин
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Режим самоизоляции, возможно, спас жизнь и здоровье петербуржцев, которых бывает особенном много по утрам в центре города. Сегодня здесь, рядом с Казанским собором частично обрушился фасад дома.

- Произошло обрушение элементов фасада дома на Казанской площади, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

По счастью, инцидент произошел рано утром, когда большинство горожан еще были дома. А туристов по известным причинам сейчас в Северной столице практически нет.

В иное время увесистые куски штукатурки, рухнувшие с верхнего козырька третьего этажа, могли бы угодить прохожим в голову.

Известно, что историческое здание, а других в центре Петербурга не бывает, у которого обрушилась часть фасада – это Дом Лесниковых на Казанской площади, 3. Он построен в первой четверти XIX века и перестроен в 1830 году по проекту архитекторов Филиппова и Мельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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