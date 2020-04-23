Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 23 апреля 2020 года: Петербуржцы показывают антирекорд

23 Апр 2020 2020-04-23T12:06:06+03:00

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Под конец четвертой недели режима самоизоляции из-за распространения коронавируса, в Северной столице все меньше людей сидят дома. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 23 апреля 2020 года на 11:30 часов составил 2,5 балла. Это значит, что на улице находятся много людей.

- Утром индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 2,5 балла. Соблюдение карантинных мер за неделю уменьшился. 16 апреля индекс составил 2,7 балла, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

Вчера, 22 апреля, по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,6 балла, это на 2,2 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса. В прошлую среду местный индекс составлял 2,7 балла — за неделю индекс снизился на 0,1 балла.

В настоящий момент в Петербурге в общей сложности зафиксировано более 2,4 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 368 пациентов выздоровели, 17 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU