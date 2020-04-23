За работу в карантин компьютерный клуб оштрафовали на 500 рублей
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга 23 апреля вынес сразу два решения по административным делам за нарушение режима работы при карантине. Сначала отвечать на вопросы судьи пришлось владельцу ИП, на котором числится компьютерный клуб, работавший 2 апреля.
- В протоколе указано, что 02.04.2020 в 17.10 по адресу: Виленский пер, д.7 допущено функционирование компьютерного клуба «HeadShot», тем самым не обеспечено соблюдение введенного запрета на осуществление данного вида деятельности, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Сам владелец путано пояснил, что в момент проверки в клубе без его ведома был другой человек, который теперь и будет руководить клубом. Но вину признал. Судья назначил ему штраф в 500 рублей.
Вторым ответчиком стал представитель фирмы по подбору персонала. Он признал, что 9 апреля проводилось анкетирование соискателей на места в продуктовых магазинах, поэтому вина лишь частичная. Однако судья аргументам не внял и закрыл деятельность рекрутеров на 20 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU