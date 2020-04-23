КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге утром в четверг

23 Апр 2020 2020-04-23T12:24:32+03:00

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В целом движение по городу во время самоизоляции на машине стало очень свободным. Однако все равно в Санкт-Петербурге каждый день собираются пробки. Утром в четверг, 23 апреля, на Кольцевой автодороге образовался серьезный затор 10 километров длинной.

- В 10:27 часов 23 апреля в Санкт-Петербурге наблюдалась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Она образовалась на внешней стороне КАД от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Длина пробки – 10,4 километра, - сообщил сервис «Яндекс».

Двумя часами ранее также на протяжении 10,4 километров автомобилисты стояли в обратном направлении, от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. Причина тому ремонтные работы на КАД рядом с проспектом Энгельса, которые продлятся до 1 июня 2020 года.

Также в 7 утра автомобилисты постояли в сложной пробке на внутреннем кольце КАД от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. В пробке длиной 5,2 километра можно было потерять 45 минут, что на 39 минут больше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU