2020-04-23T12:37:35+03:00
Общество

У 40 процентов зараженных коронавирусом в Ленингардской области нет симптомов болезни

В Роспотребнадзоре рассказали, как себя чувствуют инфицированные пациенты
Лилия КОЗЛОВА
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В Роспотребнадзоре рассказали о том, как протекает коронавирус у зараженных в ЛенобластиВ Роспотребнадзоре рассказали о том, как протекает коронавирус у зараженных в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области на 23 апреля 2020 года зафиксировано 576 случаев заражения коронавирусом. Как рассказала глава Роспотребнадзора по 47-му региону Ольга Историк, почти у половины из них нет никаких симптомов заболевания.

- В Ленинградской области у порядка 40 процентов инфицированных жителей заболевание коронавирусной инфекцией протекает бессимптомно, у 30 процентов - в легкой форме, 15 процентов находятся в состоянии средней тяжести и более чем 9 процентов - в тяжелой форме, - сообщили в администрации региона со ссылкой на главу ведомства.

Также Историк отметила, что такая картина наблюдается на всей территории страны.

Напомним, что для предотвращения распространения коронавируса, особенно с учетом того, что у многих зараженных болезнь протекает незаметно, в области введен режима самоизоляции. Людям рекомендуется оставаться дома и соблюдать меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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