Утро пожаров: Горели жилой комплекс на Охте и стройплощадка на Уральской улице

23 Апр 2020 2020-04-23T12:39:39+03:00

А до этого полыхал ангар с краской в Шушарах

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Три крупных пожара произошли в Санкт-Петербурге утром 23 апреля. Сначала в Шушарах небо заволокло черным дымом из-за полыхавшего склада с лакокрасочными материалами. Здесь тушить огонь приезжали несколько пожарных расчетов, а справиться с горением удалось лишь за полтора часа.

- В 5:01 пожару присвоили номер 1-БИС. В 5:32 ранг повышен до №2. В 6:32 пожар локализовали, - сообщала пресс-служба МЧС.

А несколькими часами позже огонь заметили на Охте, где строится новый жилой комплекс.

- Горит строящийся дом в ЖК «Охта Хаус» на Бокситогорской улице, - сообщали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

И практически одновременно с этим вспыхнул огонь на площадке со стройматериалами на Уральской улице, 23 в Василеостровском районе.

- На стройплощадке горел генератор. Вспыхнуло масло, площадь пожара 6 квадратных метров. Все быстро потушили, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе городского управления МЧС.

По информации ведомства, пострадавших и погибших при ЧП нет, все возгорания успешно ликвидированы.

На Уральской улице на стройплощадке горел генератор. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/anton111

ИСТОЧНИК KP.RU