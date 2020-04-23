Уволенным жителям Ленобласти дадут заработать на общественных работах
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил привлекать к общественным работам тех жителей региона, которые остались без постоянного заработка из-за мер против коронавируса.
- Нам надо использовать известный опыт Рузвельта, развернувшего в период «Великой депрессии» масштабные общественные работы. Человек, потерявший доход, из-за закрытия предприятия, в дополнение к социальным выплатам имел возможность дополнительного заработка, например, на благоустройстве территории, - заявил глава Ленобласти.
Правда пока это лишь идея и ее могут претворить в жизнь при условии, что ограничительные меры придется продлить и после апреля. Тогда ситуация с безработицей и падением доходов населения может стать более критической.
При этом областные чиновники уже нашли работу и для «белых воротничков», то есть специалистов с высшим образованием. Им могут привлечь к созданию каталогов туристических маршрутов Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU