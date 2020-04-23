2020-04-23T13:03:34+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева поможет собрать средства для борьбы с коронавирусом

Вместе с другими известными фигуристами она примет участие в благотворительном онлайн-шоу
Полина ШАНДРАК
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева примет участие в благотворительном шоу Open Ice.Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева примет участие в благотворительном шоу Open Ice.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Трехкратная чемпионка мира по танцам на льду Кейтлин Уивер из Канады проведет прямой эфир на YouTube, чтобы собрать деньги на борьбу с COVID-19. В онлайн-трансляции под названием Open Ice, которая пройдет 25 апреля, примет участие и знаменитая петербурженка - чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Об этом сообщает олимпийский новостной сайт Inside the Games.

Кроме нашей спортсменки в благотворительной программе примут участие другие титулованные фигуристы из разных стран - Екатерина Гордеева, Алена Савченко, чемпионка мира Ше-Линн Бурн, Скотт Хэмилтон, Мэрил Дэвис, Курт Браунинг, Чарли Уайт, Патрик Чан, Меган Дюамель, Эрик Редфорд и другие.

«Игры, интервью и импровизированные представления будут частью шоу», - пишет Inside the Games.

Деньги, которые удастся собрать во время прямого включения, направят в Фонд реагирования солидарности COVID-19 Фонда Организации Объединенных Наций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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