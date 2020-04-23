Елизавета Туктамышева поможет собрать средства для борьбы с коронавирусом
Трехкратная чемпионка мира по танцам на льду Кейтлин Уивер из Канады проведет прямой эфир на YouTube, чтобы собрать деньги на борьбу с COVID-19. В онлайн-трансляции под названием Open Ice, которая пройдет 25 апреля, примет участие и знаменитая петербурженка - чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Об этом сообщает олимпийский новостной сайт Inside the Games.
Кроме нашей спортсменки в благотворительной программе примут участие другие титулованные фигуристы из разных стран - Екатерина Гордеева, Алена Савченко, чемпионка мира Ше-Линн Бурн, Скотт Хэмилтон, Мэрил Дэвис, Курт Браунинг, Чарли Уайт, Патрик Чан, Меган Дюамель, Эрик Редфорд и другие.
«Игры, интервью и импровизированные представления будут частью шоу», - пишет Inside the Games.
Деньги, которые удастся собрать во время прямого включения, направят в Фонд реагирования солидарности COVID-19 Фонда Организации Объединенных Наций.
ИСТОЧНИК KP.RU