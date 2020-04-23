Более 1,7 тысяч постановлений об изоляции вынес Роспотребнадзор Ленинградской области
Роспотребнадзор по Ленинградской области вынес более чем 1700 постановлений об изоляции и необходимости отстранения от работы. Об этом в четверг, 23 апреля 2020 года, рассказала администрация 47-го региона.
- Также более 1200 постановлений об обязательной изоляции выдано контактным лицам первого и второго уровня, - сообщили в администрации.
Кроме того, известно, на 2 миллиарда 100 миллионов рублей были заключены в марте и апреле контракты комитета здравоохранения на поставку реанимационного оборудования, аппаратов слежения и искусственной вентиляции легких, а также работ по подготовке специальных госпиталей - разводке кислорода, монтажу шлюзов и много другого.
Напомним, что в Ленобласти уже более 550 человек заражены коронавирусом. За последние сутки 50 пациентов выздоровели. Роспотребнадзор отмечает, что у 40 процентов инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у 30 – в легкой форме. А вот более 9 процентов переносят вирус тяжело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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