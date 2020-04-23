2020-04-23T13:16:42+03:00
Общество

Более 1,7 тысяч постановлений об изоляции вынес Роспотребнадзор Ленинградской области

Еще более 1,2 тысяч человек отправили на карантин после контакта с зараженными
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Более 1,7 тысяч постановлений об изоляции вынес Роспотребнадзор Ленинградской областиБолее 1,7 тысяч постановлений об изоляции вынес Роспотребнадзор Ленинградской областиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор по Ленинградской области вынес более чем 1700 постановлений об изоляции и необходимости отстранения от работы. Об этом в четверг, 23 апреля 2020 года, рассказала администрация 47-го региона.

- Также более 1200 постановлений об обязательной изоляции выдано контактным лицам первого и второго уровня, - сообщили в администрации.

Кроме того, известно, на 2 миллиарда 100 миллионов рублей были заключены в марте и апреле контракты комитета здравоохранения на поставку реанимационного оборудования, аппаратов слежения и искусственной вентиляции легких, а также работ по подготовке специальных госпиталей - разводке кислорода, монтажу шлюзов и много другого.

Напомним, что в Ленобласти уже более 550 человек заражены коронавирусом. За последние сутки 50 пациентов выздоровели. Роспотребнадзор отмечает, что у 40 процентов инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у 30 – в легкой форме. А вот более 9 процентов переносят вирус тяжело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трассу «Кола» перекроют 24 апреля рядом с рекой Свирь в Ленинградской области
Жители Ленобласти делятся фотографиями рассады, выращенной на самоизоляции
Более 1,7 тысяч постановлений об изоляции вынес Роспотребнадзор Ленинградской области
Автошколы Петербурга перешли на онлайн-обучение
Елизавета Туктамышева поможет собрать средства для борьбы с коронавирусом
Уволенным жителям Ленобласти дадут заработать на общественных работах
Утро пожаров: Горели жилой комплекс на Охте и стройплощадка на Уральской улице
У 40 процентов зараженных коронавирусом в Ленингардской области нет симптомов болезни
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге утром в четверг
За работу в карантин компьютерный клуб оштрафовали на 500 рублей
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 23 апреля 2020 года: Петербуржцы показывают антирекорд
У Казанского собора частично обрушился фасад дома
Министр строительства Карелии госпитализирован с коронавирусом
В «День земли» на Сестрорецкое болото выпустили пять ушастых сов
Более 8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Грузовик со взрывающимися колесами поймали в Ленобласти
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило 3 человека
В Кингисеппе годовалый ребенок погиб, подавившись орехами
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленингардской области на 23 апреля 2020 года: Еще 39 человек заболели
«Бессмертный полк» в Ленобласти пройдет в режиме онлайн