2020-04-23T13:44:08+03:00
Общество

Трассу «Кола» перекроют 24 апреля рядом с рекой Свирь в Ленинградской области

Движение будет остановлено на два часа на время разводки моста
Лилия КОЗЛОВА
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Движение на трассе "Кола" остановится на два часа 24 апреля / Фото:ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Движение на трассе "Кола" остановится на два часа 24 апреля / Фото:ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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В пятницу, 24 апреля 2020 года, федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через реку Свирь. В Лодейнопольском районе Ленинградской области на два часа будет остановлено движение для автомобильного транспорта.

- В период с 08:50 до 10:50 представителями ОАО «РЖД» будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной дороги Р-21 «Кола» вблизи города Лодейное Поле Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Данный мост совмещенный, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Напомним, что с 1 апреля до 1 июля 2020 года перекрыто движение по внутреннему кольцу КАД на участке между ЗСД и проспектом Энгельса. Из-за этого каждый день на трассе образуются пробки по 10 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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