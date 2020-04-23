Петербуржец угнал машину, чтобы съездить к подруге в Саратовскую область, но сбил полицейского и устроил смертельное ДТП под Рязанью

23 Апр 2020 2020-04-23T14:12:05+03:00

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Следственное управление Следкома по Рязанской области передало в суд материалы по делу в отношении 49-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса. Для начала мужчина угнал машину, чтобы поехать на ней к знакомой, а по дороге сбил инспектора ГИБДД и устроил смертельную аварию с тремя погибшими.

- Следствием установлено, что вечером 3 мая 2019 года ранее неоднократно судимый обвиняемый, совершил угон легкового автомобиля в Санкт-Петербурге для поездки к своей знакомой в город Энгельс Саратовской области. По дороге автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба рязанского управления СК.

Поскольку по трассе петербуржец гнал под наркотиками, то общаться с ГИБДД он не захотел и резко дал по газам, сбив инспектора. В результате погони на трассе под Рязанью, преступник вылетел на встречку, где столкнулся с «Тойотой», в которой ехала семья с маленькой дочкой. От удара все трое погибли на месте.

Сам виновник аварии выжил. Его вылечили, а после передали в руки правоохранительных органов. Сейчас дело по статьям за угон машины, применение насилия к полицейскому и ДТП с погибшими передано в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/774995" frameborder="0"></iframe> Петербуржец устроил смертельное ДТП под Рязанью на угнанной машине.Видео: СУ СК РФ по Рязанской обалсти

ИСТОЧНИК KP.RU