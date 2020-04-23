2020-04-23T14:32:12+03:00
Происшествия

Из-за ЧП метро «Политехническая» закрыли на вход и выход

Причиной стало задымление в газетном киоске на станции
Петр КИБЕР
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Метро "Политехническая" закрыли из-за дыма в газетном киоске.Метро "Политехническая" закрыли из-за дыма в газетном киоске.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Станция метро «политехническая» оказалась временно недоступна для пассажиров. Днем 23 апреля ее внезапно закрыли, а вход и выход, а все поезда пустили без остановки. Причиной этому стало ЧП, произошедшее около двух часов дня.

- В 13:55 ст. «Политехническая» закрыта на вход и выход из-за задымления в газетном киоске. Поезда проследуют станцию без остановки, - сообщает пресс-служба подземки.

Других подробностей происшествия нет, как и непонятно, насколько оно масштабное.

Позднее пришло уточнение от МЧС:

- В 13:58 в вестибюле станции, произошло задымление в неработавшем газетном киоске. 14:05 прибытие первого подразделения, происходило тление кровли киоска. В 14:11 локализация, разборка, задымления нет.

А в 14:25, по сообщению пресс-служба метрополитена, станция «Политехническая» возобновила работу в обычном режиме.

Пострадавших при ЧП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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