Из-за ЧП метро «Политехническая» закрыли на вход и выход
Станция метро «политехническая» оказалась временно недоступна для пассажиров. Днем 23 апреля ее внезапно закрыли, а вход и выход, а все поезда пустили без остановки. Причиной этому стало ЧП, произошедшее около двух часов дня.
- В 13:55 ст. «Политехническая» закрыта на вход и выход из-за задымления в газетном киоске. Поезда проследуют станцию без остановки, - сообщает пресс-служба подземки.
Других подробностей происшествия нет, как и непонятно, насколько оно масштабное.
Позднее пришло уточнение от МЧС:
- В 13:58 в вестибюле станции, произошло задымление в неработавшем газетном киоске. 14:05 прибытие первого подразделения, происходило тление кровли киоска. В 14:11 локализация, разборка, задымления нет.
А в 14:25, по сообщению пресс-служба метрополитена, станция «Политехническая» возобновила работу в обычном режиме.
Пострадавших при ЧП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU