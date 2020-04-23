Более 3,5 тысяч почтальонов ежедневно работают во время самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти

23 Апр 2020 2020-04-23T14:49:15+03:00

Более 3,5 тысяч почтальонов каждый день работают во время самоизоляции в Петербурге и Ленобласти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Они доставляют пенсии, пособия, корреспонденцию и даже продукты горожанам, соблюдающим режим

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В условиях режима самоизоляции Почта России продолжает обеспечивать почтовый обмен. Ежедневно 3588 почтальонов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выходят на свои маршруты, чтобы доставить гражданам их пенсии, пособия, письма, корреспонденцию и даже продукты.

- Некоторые клиенты, особенно пожилые, иногда боятся открывать дверь. Мы объясняем, что все меры предосторожности полностью соблюдаются сотрудниками Почты России. У нас есть маски, перчатки, и мы постоянно пользуемся дезинфицирующим средством для рук», – поделилась почтальон с пятилетним стажем Инга Чумакова.

На сегодня каждый работник оснащен средствами индивидуальной защиты, а также дезинфицирующими средствами. Начальники отделений следят за самочувствием своих подчиненных – операторам и почтальонам измеряется температура, регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений.

Жители городов и районов могут оставить заявку почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом.

ИСТОЧНИК KP.RU