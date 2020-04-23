2020-04-23T14:49:15+03:00
Общество

Более 3,5 тысяч почтальонов ежедневно работают во время самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Они доставляют пенсии, пособия, корреспонденцию и даже продукты горожанам, соблюдающим режим
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Более 3,5 тысяч почтальонов каждый день работают во время самоизоляции в Петербурге и ЛенобластиБолее 3,5 тысяч почтальонов каждый день работают во время самоизоляции в Петербурге и ЛенобластиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В условиях режима самоизоляции Почта России продолжает обеспечивать почтовый обмен. Ежедневно 3588 почтальонов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выходят на свои маршруты, чтобы доставить гражданам их пенсии, пособия, письма, корреспонденцию и даже продукты.

- Некоторые клиенты, особенно пожилые, иногда боятся открывать дверь. Мы объясняем, что все меры предосторожности полностью соблюдаются сотрудниками Почты России. У нас есть маски, перчатки, и мы постоянно пользуемся дезинфицирующим средством для рук», – поделилась почтальон с пятилетним стажем Инга Чумакова.

На сегодня каждый работник оснащен средствами индивидуальной защиты, а также дезинфицирующими средствами. Начальники отделений следят за самочувствием своих подчиненных – операторам и почтальонам измеряется температура, регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений.

Жители городов и районов могут оставить заявку почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На стройке в Невском районе насмерть разбился рабочий
Более 200 килограммов боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2020 году
Похищение невесты людьми в медицинских масках в Санкт-Петербурге попало на видео
Еще четыре больницы и роддом будут принимать больных коронавирусом в Петербурге
Коронавирус обнаружили в психиатрической больнице Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге
За фото члена, отправленное 9-летней петербурженке, неизвестному грозит 12 лет тюрьмы
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило 41 человек
Более 3,5 тысяч почтальонов ежедневно работают во время самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Из-за ЧП метро «Политехническая» закрыли на вход и выход
Петербуржец угнал машину, чтобы съездить к подруге в Саратовскую область, но сбил полицейского и устроил смертельное ДТП под Рязанью
466 аппаратов ИВЛ закупят в больницы Ленинградской области