Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило 41 человек

23 Апр 2020 2020-04-23T14:49:21+03:00

В Петербурге еще 41 человек вылечился от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года

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Еще 41 житель Санкт-Петербурга мог излечиться от коронавирусной инфекции. Такие данные по состоянию на 23 апреля приводит городской оперативный штаб. Общее число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило 368 человек.

- Общее число заболевших коронавирусом в городе составляет 2458 человек, прибавка за сутки составила 191 пациент. Вылечившихся 368 (+41), умерших 17 (+3), - сообщает Оперштаб.

С этими показателями Северная столица прочно занимает третье место в России после Москвы, где заболевших уже почти 40 тысяч, и Подмосковья (7278).

С начала пандемии в стране скончались от коронавирусной инфекции 555 больных (+42 за сутки), а вылечились – 4981 (+471).

Отметим, что на данный момент в Санкт-Петербурге пациентов с коронавирусной инфеккцией принимают девять медучреждений, а вскоре их станет 13. Больных с легкой формой коронавируса будут направлять также в пансионат «Заря», который пока работает как карантинный обсерватор для потенциально контактных людей, нhttps://www.spb.kp.ru/online/news/3846995/о без признаков ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU