2020-04-23T15:14:20+03:00
Происшествия

За фото члена, отправленное 9-летней петербурженке, неизвестному грозит 12 лет тюрьмы

Незнакомец из социальных сетей просил девочку сделать фотографии без одежды
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция разыскивает неизвестного, приславшего девятилетней петербурженке фото своего членаПолиция разыскивает неизвестного, приславшего девятилетней петербурженке фото своего членаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге полиция Василеостровского района разыскивает человека из интернета, который развращал малолетнюю девочку. Днем в среду, 22 апреля, к правоохранителям обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестный шлет ее дочери фотографии непристойного характера.

- Женщина рассказала, что ночью 18 апреля 2020 года неизвестный человек под именем «Шамиль» прислал в личные сообщения «ВКонтакте» ее девятилетней дочери фотографию своего полового органа, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Также в переписке незнакомец просил девочку, чтобы она тоже сфотографировалась без одежды и прислала ему снимки в ответ.

Мать девочки быстро обнаружила подозрительную переписку и обратилась в полицию. Все данные переданы в следственный комитет. По факту возбуждено уголовное дело. «Виртуальному незнакомцу» грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На стройке в Невском районе насмерть разбился рабочий
Более 200 килограммов боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2020 году
Похищение невесты людьми в медицинских масках в Санкт-Петербурге попало на видео
Еще четыре больницы и роддом будут принимать больных коронавирусом в Петербурге
Коронавирус обнаружили в психиатрической больнице Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге
За фото члена, отправленное 9-летней петербурженке, неизвестному грозит 12 лет тюрьмы
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило 41 человек
Более 3,5 тысяч почтальонов ежедневно работают во время самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Из-за ЧП метро «Политехническая» закрыли на вход и выход
Петербуржец угнал машину, чтобы съездить к подруге в Саратовскую область, но сбил полицейского и устроил смертельное ДТП под Рязанью
466 аппаратов ИВЛ закупят в больницы Ленинградской области