За фото члена, отправленное 9-летней петербурженке, неизвестному грозит 12 лет тюрьмы

23 Апр 2020 2020-04-23T15:14:20+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция Василеостровского района разыскивает человека из интернета, который развращал малолетнюю девочку. Днем в среду, 22 апреля, к правоохранителям обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестный шлет ее дочери фотографии непристойного характера.

- Женщина рассказала, что ночью 18 апреля 2020 года неизвестный человек под именем «Шамиль» прислал в личные сообщения «ВКонтакте» ее девятилетней дочери фотографию своего полового органа, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Также в переписке незнакомец просил девочку, чтобы она тоже сфотографировалась без одежды и прислала ему снимки в ответ.

Мать девочки быстро обнаружила подозрительную переписку и обратилась в полицию. Все данные переданы в следственный комитет. По факту возбуждено уголовное дело. «Виртуальному незнакомцу» грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU