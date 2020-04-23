2020-04-23T15:36:15+03:00
Общество

Коронавирус обнаружили в психиатрической больнице Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге

1-е отделение медучреждения закрыто на карантин
Лилия КОЗЛОВА
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Пациентка психиатрической больницы Петербурга заразилась коронавирусомПациентка психиатрической больницы Петербурга заразилась коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Еще одно медицинское учреждение в Санкт-Петербурге закрылось на карантин из-за коронавируса. Как стало известно в четверг, 23 апреля 2020 года, инфекцию обнаружили в городской психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова. Диагноз подтвердился у одной пациентки.

- У одной пациентки переведенной из психоневрологического интерната был подтвержден коронавирус, - рассказали в комитете здравоохранения города.

В связи с этим 1-е отделение больницы закрыто на карантин с прошлой недели. Пациентка с диагнозом находится под наблюдением специалистов.

Отмечается, что все пациенты с отделения прошли тестирование. На данный момент больше ни у кого коронавирус не подтвердился.

Накануне власти Ленобласти подтвердили массовое заражение медработников из педиатрического отделения Рощинской больницы, которая находится в поселке Первомайское. Коронавирус выявлен у 9 сотрудников больницы 8 апреля. Заразился доктор педиатрического отделения от пациента. После этого случаи заражения подтвердили еще у остальных человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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