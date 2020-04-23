Похищение невесты людьми в медицинских масках в Санкт-Петербурге попало на видео

23 Апр 2020 2020-04-23T15:58:23+03:00

Родственники девушки не поняли, что это национальный обряд и обратились в полицию

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Полиция Санкт-Петербурга по горячим следам разыскала похищенную 25-летнюю девушку, а также подозреваемых «преступников». Днем 22 апреля в отдел Невского района обратился местный житель, который рассказал, что во дворе дома 44 на улице Тельмана трое неизвестных в медицинских масках вышли из машины, схватили его сестру и увезли в неизвестном направлении. Все происходящее попало на видео камеры наблюдения.

- Работая по горячим следам, в результате оперативно-розыскных мероприятий по сообщению о противоправных действиях сотрудники полиции в городе Тихвине Ленобласти, что находится в нескольких часах езды от Петербурга, задержали «героя» этих событий, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Главным похитителем оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Разыскиваемая девушка находилась вместе с ним. Весь инцидент был был представлен как национальный обряд традиций – «похищение невесты». По оперативным сведениям, мужчина в феврале уже увозил девушку от родственников, которые по этому поводу также обращались в полицию. Однако тогда «потерпевшая» отказалась от каких-либо претензий.

Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Сотрудники полиции доставляют участников инцидента в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/775038" frameborder="0"></iframe> Похищение невесты в Санкт-Петербурге 22 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU