Более 200 килограммов боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2020 году

23 Апр 2020 2020-04-23T16:15:36+03:00

Более 200 килограммов боеприпасов времен войны уничтожили на полигоне под Петербургом / Фото: ЗВО

Все снаряды уничтожили на специальном полигоне под Северной столицей [фото]

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2020 года было найдено более 200 килограммов боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. В четверг, 23 апреля, военнослужащие армии Западного военного округа уничтожили снаряды на специальном полигоне, расположенном за городом.

- Уничтоженные боеприпасы, более 200 килограммов, были найдены военнослужащими в текущем году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обезврежены и вывезены на полигон, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Утилизация снарядов прошла на специальном полигоне под контролем военных / Фото: ЗВО

Всего, единовременной утилизации подверглись около 30 мин калибра 82 миллиметра и свыше 80 артиллерийских снарядов калибра 203 миллиметра и 152 миллиметра.

Ежедневно группа разминирования общевойсковой армии ЗВО выполняет до 5 выездов по обращениям жителей регионов.

Напомним, что при нахождении предмета, похожего на боеприпас, приближаться к нему запрещено. Необходимо сразу обратиться в экстренную службу по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU