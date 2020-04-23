2020-04-23T16:18:31+03:00
Происшествия

На стройке в Невском районе насмерть разбился рабочий

Следственный комитет начал проверку по факту трагедии
Петр КИБЕР
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Следком выясняет причины гибели рабочего на стройке.Следком выясняет причины гибели рабочего на стройке.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Следователи петербургского управления СК России начали проверку обстоятельств гибели строительного рабочего, который сорвался с высоты в одной из новостроек Невского района. ЧП произошло днем 22 апреля.

- Во время производства строительных работ с балкона 3 этажа выпал сотрудник одной из коммерческих структур, - сообщает пресс-служба Гласного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

К сожалению, травмы оказались слишком серьезными. Мужчину успели госпитализировать врачи скорой помощи, однако уже в больнице строитель скончался, несмотря на все усилия медиков.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, приведшие к трагическому исходу. В случае, если будет найден виновный, ему грозит уголовное наказание за производство работ без соблюдения норм безопасности. За это положен крупный штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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