В небе заметили вертолеты, летящие в сторону Санкт-Петербурга

23 Апр 2020 2020-04-23T17:01:48+03:00

В небе над заметили вертолеты, летящие в сторону Петербурга Фото: принтскрин видео.

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Пользователи социальных сетей рассказали о том, что заметили вертолеты, направляющиеся в сторону Санкт-Петербурга. По словам очевидца, днем в четверг, 23 апреля 2020 года, шесть воздушных транспортных средств летели со стороны Луги к городу. Видео с места событий было опубликовано в сети.

- Воздушный патруль для тех, кто нарушает режим самоизоляции, - в шутку предположил один из комментаторов видео.

Горожане предположили, что вертолеты направлялись на базу под Гатчиной или Пушкином. Другие отметили, что последние несколько дней постоянно наблюдают вертолеты, которые летают в небе.

- Когда репетиции к 9 мая проходят, вас наличие истребителей в небе не удивляют, - отметил петербуржец.

Также некоторые вспомнили о то, что в Ленинградской области началось летно-тактическое учение с военнослужащими отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Шесть вертолетов летит в сторону Санкт-Петербурга от Луги .

ИСТОЧНИК KP.RU