2020-04-23T17:01:48+03:00
Общество

В небе заметили вертолеты, летящие в сторону Санкт-Петербурга

Пользователи социальных сетей гадают, зачем к городу направляется воздушный транспорт [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В небе над заметили вертолеты, летящие в сторону ПетербургаВ небе над заметили вертолеты, летящие в сторону ПетербургаФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Пользователи социальных сетей рассказали о том, что заметили вертолеты, направляющиеся в сторону Санкт-Петербурга. По словам очевидца, днем в четверг, 23 апреля 2020 года, шесть воздушных транспортных средств летели со стороны Луги к городу. Видео с места событий было опубликовано в сети.

- Воздушный патруль для тех, кто нарушает режим самоизоляции, - в шутку предположил один из комментаторов видео.

Горожане предположили, что вертолеты направлялись на базу под Гатчиной или Пушкином. Другие отметили, что последние несколько дней постоянно наблюдают вертолеты, которые летают в небе.

- Когда репетиции к 9 мая проходят, вас наличие истребителей в небе не удивляют, - отметил петербуржец.

Также некоторые вспомнили о то, что в Ленинградской области началось летно-тактическое учение с военнослужащими отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Шесть вертолетов летит в сторону Санкт-Петербурга от Луги .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Беглов обратился к Валентине Матвиенко с просьбой поддержать Петербург деньгами
В честь Дня Святого Георгия Эрмитаж сделал проект с партнерским музеем из Барселоны
Открытие музея Бродского перенесли из-за коронавируса
Суд арестовал хозяина отеля, прострелившего глаз девушке-администратору
Больше десятка скорых встали в «пробку»» перед Покровской больницей в Петербурге
Ленобласть запретит петербуржцам останавливаться по пути на дачу
В небе заметили вертолеты, летящие в сторону Санкт-Петербурга
В Сосновом Бору подтвержден еще один случай коронавируса
На стройке в Невском районе насмерть разбился рабочий
Более 200 килограммов боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2020 году
Похищение невесты людьми в медицинских масках в Санкт-Петербурге попало на видео
Еще четыре больницы и роддом будут принимать больных коронавирусом в Петербурге
Коронавирус обнаружили в психиатрической больнице Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге
За фото члена, отправленное 9-летней петербурженке, неизвестному грозит 12 лет тюрьмы
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило 41 человек
Более 3,5 тысяч почтальонов ежедневно работают во время самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Из-за ЧП метро «Политехническая» закрыли на вход и выход
Петербуржец угнал машину, чтобы съездить к подруге в Саратовскую область, но сбил полицейского и устроил смертельное ДТП под Рязанью
466 аппаратов ИВЛ закупят в больницы Ленинградской области