В Сосновом Бору подтвержден еще один случай коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T16:50:41+03:00

Еще один больной коронавирусом найден в Сосновом Бору. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всего в городе атомщиков теперь четверо заболевших

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Главный санитарный врач Соснового Бора подтвердила новый случай заражения коронавирусом в городе. Таким образом, всего в стратегически важном населенном пункте Ленобласти, неотрывно связанным с атомной электростанцией, числятся четверо пациентов с коронавирусной инфекцией.

- По информации на 17 часов 22 апреля главным санитарным врачом - Ираидой Егоровой, в Сосновом Бору 4 человека, с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, - сообщает пресс-служба администрации Сосновоборского городского округа.

Все пациенты находятся Центральной медсанчасти № 38 Федерального медико-биологоческого агентства России. За больными наблюдают врачи, а власти города проверяют всех возможных контанктных лиц нового заболевшего.

Напомним, что по состоянию на утро 23 апреля в Ленинградской области зафиксировано 39 новых случаев коронавирусной инфекции, а общее число по региону достигло 576. Жители Соснового Бора в это число не включены, так как их санитарные власти имеют федеральное подчинение.

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ИСТОЧНИК KP.RU