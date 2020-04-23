2020-04-23T17:11:17+03:00
Общество

Ленобласть запретит петербуржцам останавливаться по пути на дачу

Руководство региона волнует возможный наплыв горожан на майские праздники
Петр КИБЕР
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Доехать до дачи петербуржцам разрешат, но без остановок.Доехать до дачи петербуржцам разрешат, но без остановок.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Ленинградской области планируют запретить дачникам из Петербурга останавливаться по пути на свои загородные «фазенды». Причиной для новых возможных ограничительных мер стали грядущие майские праздники, когда из города в область массово поедут люди.

- Предлагаю по всем населенным пунктам Ленинградской области, где есть дачные массивы, продумать варианты транзита транспорта без остановки, - заявил во время онлайн-заседания правительства региона Александр Дрозденко.

В особенности это касается тех районов области, где зафиксированы случаи коронавируса. Другими словами, житель Петербурга, едущий на своей машине куда-нибудь за Выборг, сможет беспрепятственно добраться от пункта «А» в пункт «Б», но остановиться в том же Выборге, чтобы зайти в магазин, ему не позволят.

- Пусть человек едет, но на первые майские затаривается так, чтобы (продуктов – прим.ред.) ему хватило, - заявил глава 47 региона.

Как это будет контролироваться, пока неизвестно. Вероятно следить за транзитным транспортом будет ГИБДД и дружинники в самих населенных пунктах.

Напомним, что для проезда на дачу петербуржцам требуется показать документ, подтверждающий владение загородным домом. А при нахождении там, не выезжать за пределы поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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