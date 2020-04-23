Ленобласть запретит петербуржцам останавливаться по пути на дачу
Власти Ленинградской области планируют запретить дачникам из Петербурга останавливаться по пути на свои загородные «фазенды». Причиной для новых возможных ограничительных мер стали грядущие майские праздники, когда из города в область массово поедут люди.
- Предлагаю по всем населенным пунктам Ленинградской области, где есть дачные массивы, продумать варианты транзита транспорта без остановки, - заявил во время онлайн-заседания правительства региона Александр Дрозденко.
В особенности это касается тех районов области, где зафиксированы случаи коронавируса. Другими словами, житель Петербурга, едущий на своей машине куда-нибудь за Выборг, сможет беспрепятственно добраться от пункта «А» в пункт «Б», но остановиться в том же Выборге, чтобы зайти в магазин, ему не позволят.
- Пусть человек едет, но на первые майские затаривается так, чтобы (продуктов – прим.ред.) ему хватило, - заявил глава 47 региона.
Как это будет контролироваться, пока неизвестно. Вероятно следить за транзитным транспортом будет ГИБДД и дружинники в самих населенных пунктах.
Напомним, что для проезда на дачу петербуржцам требуется показать документ, подтверждающий владение загородным домом. А при нахождении там, не выезжать за пределы поселка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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