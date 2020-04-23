Открытие музея Бродского перенесли из-за коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T18:45:52+03:00

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Открытие музея поэта Иосифа Бродского на Литейном, 24, которое планировали на 24 мая, когда будет отмечаться 80-летие писателя, перенесли из-за коронавируса. В нынешней ситуации работать музеи права не имеют, а проводить массовые мероприятия – тем более.

- Все основные мероприятия, посвященные 80-летию нашего героя, мы уже перенесли на ноябрь. Думаю, что соберемся 24 мая в узком кругу. Но это будет совсем камерное мероприятие, которое возможно провести в такое время, - рассказал газете «Петербургский дневник» председатель совета Фонда Музея Иосифа Бродского Михаил Мильчик.

Всего в планах были две выставки, три концерта в филармонии имени Шостаковича, и международная конференция, но все это пришлось отложить в долгий ящик. Как и с открытием музея «Полторы комнаты», сроков организаторы не называют.

Наверняка сам поэт, написавший свое бессмертное стихотворение «Не выходи из комнаты», оценил бы иронию ситуации и сегодняшнего момента.

ИСТОЧНИК KP.RU