2020-04-23T18:45:52+03:00
Звезды

Открытие музея Бродского перенесли из-за коронавируса

Пускать посетителей в «Полторы комнаты» планировали начать с 24 мая
Петр КИБЕР
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Открытие музея Бродского отложили из-за коронавируса.Открытие музея Бродского отложили из-за коронавируса.Фото: Александр ГЛУЗ
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Открытие музея поэта Иосифа Бродского на Литейном, 24, которое планировали на 24 мая, когда будет отмечаться 80-летие писателя, перенесли из-за коронавируса. В нынешней ситуации работать музеи права не имеют, а проводить массовые мероприятия – тем более.

- Все основные мероприятия, посвященные 80-летию нашего героя, мы уже перенесли на ноябрь. Думаю, что соберемся 24 мая в узком кругу. Но это будет совсем камерное мероприятие, которое возможно провести в такое время, - рассказал газете «Петербургский дневник» председатель совета Фонда Музея Иосифа Бродского Михаил Мильчик.

Всего в планах были две выставки, три концерта в филармонии имени Шостаковича, и международная конференция, но все это пришлось отложить в долгий ящик. Как и с открытием музея «Полторы комнаты», сроков организаторы не называют.

Наверняка сам поэт, написавший свое бессмертное стихотворение «Не выходи из комнаты», оценил бы иронию ситуации и сегодняшнего момента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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