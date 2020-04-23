В честь Дня Святого Георгия Эрмитаж сделал проект с партнерским музеем из Барселоны

23 Апр 2020 2020-04-23T19:05:44+03:00

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Святого Георгия Победоносца одинаково почитают и в России и в Испании, точнее Каталонии. Но если россияне привыкли вспоминать святого в декабре, то каталонцы отмечают День Святого Георгия 23 апреля. В честь этого события Государственный Эрмитаж решил поддержать коллег в трудное время и сделал совместный проект с музеем из Барселоны.

- 23 апреля каталонцы отмечают день Святого Георгия, покровителя региона. В Эрмитаже Победоносца чествуют 9 декабря, но, несмотря на разницу в календарях, этот праздник объединяет петербуржцев и каталонцев. Святой Георгий - один из самых почитаемых общехристианских святых, и в Эрмитаже хранится большая коллекция предметов, посвящённых «чуду Георгия о змие», - сообщает пресс-служба главного петербургского музея.

В Эрмитаже есть иконы, картины, изваяния, изображающие победу Георгия над змием, добра над злом. Это творения художников со всего мира. Видео, на котором показаны экспонаты со Святым Георгием, Эрмитаж создал для того, чтобы напомнить о «всепобеждающей силе добра и искусства» и поддержать друг друга в это непростое время

Эрмитаж создал проект с музеем Барселоны в честь Дня Святого Георгия.Видео: Государственный Эрмитаж.

ИСТОЧНИК KP.RU