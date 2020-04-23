Митрополит Варсонофий попросил у властей Петербурга об отсрочке коммунальных платежей для храмов
Митрополит Варсонофий в телефонном разговоре с губернатором Петербурга Александром Бегловым попросил об отсрочке коммунальных платежей для храмов. Дело в том, что из-за коронавируса проблемы с деньгами наблюдаются у каждого прихода. Градоначальник уже поручил главам районным администраций обеспечить льготу для Церкви путем компромисса с энергоснабжающими и коммунальными организациями. Помимо этого Беглов попросил городских бизнесменов по возможности помогать храмам.
- В дни, когда верующие не могут посещать храмы, религиозные организации испытывают трудности с поступлением средств, которые идут, в том числе на оплату коммунальных платежей и охрану, – цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.
Напомним, что митрополит Варсонофий ранее продлил запрет на посещение храмов до 28 апреля 2020 года. Богослужения будут проходить за закрытыми дверями без прихожан.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»