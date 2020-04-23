2020-04-23T19:59:20+03:00
Общество

Митрополит Варсонофий попросил у властей Петербурга об отсрочке коммунальных платежей для храмов

Губернатор уже поручил главам районных администраций обеспечить льготу для Церкви
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Митрополит Варсонофий попросил отсрочить коммунальные платежи для храмов Петербурга.Митрополит Варсонофий попросил отсрочить коммунальные платежи для храмов Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Митрополит Варсонофий в телефонном разговоре с губернатором Петербурга Александром Бегловым попросил об отсрочке коммунальных платежей для храмов. Дело в том, что из-за коронавируса проблемы с деньгами наблюдаются у каждого прихода. Градоначальник уже поручил главам районным администраций обеспечить льготу для Церкви путем компромисса с энергоснабжающими и коммунальными организациями. Помимо этого Беглов попросил городских бизнесменов по возможности помогать храмам.

- В дни, когда верующие не могут посещать храмы, религиозные организации испытывают трудности с поступлением средств, которые идут, в том числе на оплату коммунальных платежей и охрану, – цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, что митрополит Варсонофий ранее продлил запрет на посещение храмов до 28 апреля 2020 года. Богослужения будут проходить за закрытыми дверями без прихожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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