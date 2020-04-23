2020-04-23T20:52:19+03:00
Происшествия

Злостный нарушитель на «Ладе» снес маму с тремя маленькими детьми в Ленобласти

7-летняя девочка впала в кому, остальная семья получила травмы средней степени тяжести [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Во Всеволожске "Лада" снесла маму с тремя маленькими детьми. Фото: vk.com/id77500300Во Всеволожске "Лада" снесла маму с тремя маленькими детьми. Фото: vk.com/id77500300
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В Ленобласти на 35 километре «Санкт-Петербург – Свердлово – Всеволожск» «Лада» влетела в маму с тремя детьми. Все произошло около пешеходного перехода магазина «Лента». На душераздирающем видео с места ДТП в соцсетях слышно, как маленькие исцарапанные братья истошно плачут, пока их сестру спасает «скорая»

Девочка находится в коме, у ее братиков травмы средней степени тяжести. Фото: vk.com/id77500300

Девочка находится в коме, у ее братиков травмы средней степени тяжести. Фото: vk.com/id77500300

- Водитель 1997 года рождения, управляя ВАЗ 21144, совершил наезд на пешеходов. В числе пострадавших мальчики 2017 и 2012 годов рождения, 7-летняя девочка и 34-летняя женщина. Они все госпитализированы в Центральную больницу Всеволожска с различными травмами, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По информации «Дорожного инспектора», 7-летняя девочка находится в коме, а остальных членов семьи врачи диагностировали травмы средней степени тяжести. Очевидец жесткого ДТП написала во «Вконтакте», что всех четверых сбили на пешеходном переходе, однако в ГИБДД этого пока не подтверждают.

Очевидцы говорят, что авария произошла на "зебре". Фото: vk.com/dorinspb

Очевидцы говорят, что авария произошла на "зебре". Фото: vk.com/dorinspb

Точно известно, что водитель крайне неопытен, его стаж всего три месяца. Помимо этого молодой человек уже схлопотал три штрафа в 2020 году за превышение скорости.

У водителя за три месяца набралось немало нарушений. Фото: vk.com/dorinspb

У водителя за три месяца набралось немало нарушений. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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