Петербуржцам, застрявшим в Финляндии, разрешат вернуться домой

23 Апр 2020 2020-04-23T21:57:17+03:00

В Петербург из Финляндии смогут вернуться 11 россиян, застрявших за границей из-за ограничительных мер по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Министерство иностранных дел добилось того, чтобы на российско-финской границе создали специальный коридор, по которому в Петербург и Ленобласть смогут вернуться россияне, застрявшие у соседей за рубежом. Ранее они без остановки обращались за помощью в посольство России и вот их спасли.

- По «коридору» домой вернутся 11 жителей Петербурга и Ленобласти. Их встретят пограничники, таможенники, а также сотрудники Роспотребнадзора с чиновниками из администраций региона и города. Прибывших россиян осмотрят врачи и возьмут у них анализы. При малейших симптомах заболевания «возвращенцев» отправят в стационар, - сообщают в Смольном.

Далее 11-ти прибывшим вручат предписание от главного санитарного врача с требованием дисциплинированно сидеть по домам в течение 14 дней. За соблюдением карантина проследят полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и врачи.

Добавим, что со 2 апреля после закрытия границ в Россию вывезли почти 700 россиян из Катара, Кипра, Тайланда и Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU