Появились подробности трех новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге

23 Апр 2020 2020-04-23T22:03:03+03:00

Среди умерших – женщины 55 и 96 лет, а также 90-летний мужчина

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Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа, тяжелых форм других ОРВИ и COVID-19 подтвердила еще три смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года. Среди умерших – женщины 55 и 96 лет, а также 90-летний мужчина. Все они лечились от опасной инфекции в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», где, к сожалению, и скончались. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.

- Смерть наступила от легочно-сердечной недостаточности, которую вызвала пневмония. Скончавшиеся страдали различными хроническими заболеваниями. Среди них есть диабет, ожирение, атеросклероз, а также кардиосклероз, - сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Напомним, что 100 врачей из Госпиталя для ветеранов войн скоро отправятся в «Ленэкспо», где им предстоит лечить больных с легкой формой коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU