2020-04-23T22:06:11+03:00
Общество

Петербургской скорой помощи передали два новых автомобиля

Транспорт для медиков направили в рамках акции «Спасибо врачам»
Евгения МОСКВИНА
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Автобазе скорой и неотложной помощи Петербурга передали два новых автомобиля.Автобазе скорой и неотложной помощи Петербурга передали два новых автомобиля.
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Петербург продолжает бороться с коронавирусом. На «передовой» в это сложное время, конечно, медики. Чтобы помочь им, в рамках акции «Спасибо врачам» в безвозмездное пользование городской неотложке направили два новых автомобиля. Машины «Lada Largus» лично передал 23 апреля в медицинскую автобазу спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров.

Два новых автомобиля уже отправились на службу – в неотложку 51-й поликлиники Московского района. Заместитель главного врача учреждения Игорь Якушев отметил, что новый транспорт – очень своевременная помощь, благодаря которой медики смогут оперативнее отрабатывать выезды к пациентам на дом.

– Вместе мы справимся с этой бедой. И хотелось бы надеяться, что и дальше внимание к медицине будет таким же пристальным, – сказал заместитель главврача 51-й поликлиники.

В тот же день Вячеслав Макаров вручил благодарности водителям скорой помощи. Кроме того, в ближайшее время поощрить такими же почетными документами от ЗакСобрания планируют самих петербургских медиков. Спикер городского парламента обратился ко всем, кому «довелось сейчас на переднем крае бороться с коронавирусной инфекцией».

– Сегодня мы благодарим медицинских работников, врачей, водителей скорой помощи за то, что они не выходят из «окопов». В эти дни, месяцы, недели проверяется наш русский характер, отличительными чертами которого всегда были милосердие, взаимопомощь, поддержка, – обратился к врачам Вячеслав Макаров. – Все, кто работал, все, кто стремился спасти жизни петербуржцев, проявляя при этом выдержку, мужество, стойкость, героизм, ни в коем случае не должны уйти с исторических страниц – это будет записано на века. Низкий вам поклон!

ИСТОЧНИК KP.RU

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