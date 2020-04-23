День начала работы Дороги жизни внесли в перечень праздников Петербурга

23 Апр 2020 2020-04-23T23:29:23+03:00

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В четверг 23 апреля губернатор Александр Беглов внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», дополнив его, пожалуй, святой для многих датой – Днем начала работы ладожской ледовой Дороги жизни. Ранее эту инициативу поддержали депутаты.

- Настоящий закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 июля 2020 года, - гласит постановление.

Напомним, именно 22 ноября 1941 года на Ладоге заработала легендарная трасса – Дорога жизни. Ее именовали Военно-автомобильной дорогой №101. Эта была единственная «артерия», которая питала город, войска фронта и Балтийский флот до прорыва блокады Ленинграда. Водители машин рисковали своей жизнью, но ежедневно перевозили тонны ценного груза через ледовую трассу.

Какие конкретные мероприятия будут проходить в новый памятный день, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU