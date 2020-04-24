2020-04-24T01:39:24+03:00
Общество

Предприниматели выдвинули предложения Смольному по льготам на время коронавируса

Вице-губернатор Евгений Елин пообщался с крупными городскими бизнесменами насчет второго пакета мер поддержки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Чиновники и бизнесмены обсудили второй пакет мер по поддержке предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса.Чиновники и бизнесмены обсудили второй пакет мер по поддержке предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин провел совещание с руководителями крупных городских компаний насчет содержательной части второго пакета мер помощи бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса. Со стороны предпринимателей присутствовали представители наиболее пострадавших отраслей: туризма, гостиниц, общепита, культуры и спорта, непродовольственного ритейла, стоматологических услуг, сферы развлечения и досуга.

- Все предложения бизнесменов сосредоточены на налоговых каникулах или льготах на имущество и землю, снижении нагрузки по коммунальным платежам, а также отмене арендных выплат за государственное имущество, которым организации не пользуются в связи с приостановкой деятельности, - рассказывают в пресс-службе вице-губернатора.

Добавим, что уже больше 1,5 тысячи организаций в Петербурге освобождены от арендной платы после подачи соответствующих заявлений в Смольный.

- Второй пакет мер по поддержке бизнеса будет готов к концу недели, - отметил губернатор Александр Беглов. – Меры, предлагаемые в этом пакете, затронут ЖКХ и строительную отрасль, стратегические и системообразующие предприятия, а также торговлю.

Кроме того, чиновники считают, что одной из мер поддержки могут стать целевые субсидии на заработную плату сотрудникам предприятий малого и среднего бизнеса в размере суммы, равной уплаченными данными организациями НДФЛ во 2 и 3 кварталах 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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