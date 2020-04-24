«Зенит» поиздевался над соперниками по таблице в РПЛ, которые соблюдают социальную дистанцию
Хоть «Зенит» официально и в отпуске, социальные сети клуба не дремлют и постоянно находят, чем развлечь фанатов. В этот раз сине-бело-голубые опубликовали забавную картинку, изобразив на ней пятерку лидеров РПЛ в стиле полезных пропагандистских листовок о соблюдении социальной дистанции во время коронавируса.
- Турнирная таблица РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки! – запестрили соцсети «Зенита».
Фанаты "Зенита" пришли в восторг от шутки. Фото: vk.com/zenit
В итоге, судя по картинке, «Зенит» лучше всех соблюдает дистанцию, поскольку оторвался от ближайшего преследователей, «Локомотива» и «Краснодара», сразу на 9 очков. Причем московский клуб изображен дамой, а ЦСКА, идущий на 5-м месте, и вовсе хромой лошадью, направляющейся в обратную сторону.
Впрочем, сторона «догоняющих» достаточно остро ответила от имени «Локомотива», напомнив о неофициальном прозвище зенитовцев. Трактовку «Комсомолка» оставит на суд дорогому читателю, опубликовав текст сообщения соперника ниже.
"Локомотив" ответил и, надо признать, достаточно остро. Фото: twitter.com/fclokomotiv
ИСТОЧНИК KP.RU