Холодный циклон повлияет на погоду в Санкт-Петербурге в пятницу

24 Апр 2020 2020-04-24T08:37:14+03:00

Погода в пятницу ожидается солнечная, но с осадками Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Апрель в Санкт-Петербурге выдается достаточно солнечным, но и с множественными осадками. В пятницу, 24 апреля, в Северной столице утро выдалось прохладным, однако уже к середине дня воздух прогреется до плюс 7 градусов. Также, вероятно, пройдет небольшой дождь.

- Сегодня, 24 апреля, на синоптическую ситуацию в Северной столице повлияет холодная периферия циклона, кружащего над акваторией Баренцева моря. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки, а температурный режим понизится, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Ожидается, что температура воздуха в пятницу будет плюс 5-7 градусов, в Ленинградской области 4-9 градусов тепла. Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду.

В субботу, 25 апреля, в Санкт-Петербурге снова ожидается мокрый снег, порой сменяемый дождями. В среднем температура воздуха в ночное время будет варьироваться от нуля до плюс 1 градуса, а днем подниматься не выше 5-7 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU