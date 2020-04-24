Двое петербуржцев устроили стрельбу по людям в Парголово

24 Апр 2020 2020-04-24T08:55:00+03:00

Двое петербуржцев устроили стрельбу по людям в поселке под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В поселке Парголово, что в Санкт-Петербурге, полиция задержала двоих мужчин, которые стреляли по людям из травматических пистолетов. Так, ночью 23 апреля через телефон 112 поступило сообщение о том, что в поселке у дома 4 по улице Федора Абрамова огнестрельное ранение. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Было установлено, что по указанному адресу произошел конфликт, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического оружия в гражданина 1972 года рождения, который бригадой скорой помощи госпитализирован, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Также к стражам порядка обратился 28-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный расстрелял из травмата его машину.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены двое граждан 36 и 28 лет, разнорабочие одной из управляющих компаний. У обоих есть травматическое оружие, которым они и воспользовались для решения своих конфликтов.

Травматические пистолеты изъяты. В отношении стрелков избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU