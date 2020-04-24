2020-04-24T08:55:00+03:00
Происшествия

Двое петербуржцев устроили стрельбу по людям в Парголово

С помощью травматических пистолетов мужчины решали свои конфликты
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Двое петербуржцев устроили стрельбу по людям в поселке под ПетербургомДвое петербуржцев устроили стрельбу по людям в поселке под ПетербургомФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В поселке Парголово, что в Санкт-Петербурге, полиция задержала двоих мужчин, которые стреляли по людям из травматических пистолетов. Так, ночью 23 апреля через телефон 112 поступило сообщение о том, что в поселке у дома 4 по улице Федора Абрамова огнестрельное ранение. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Было установлено, что по указанному адресу произошел конфликт, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического оружия в гражданина 1972 года рождения, который бригадой скорой помощи госпитализирован, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Также к стражам порядка обратился 28-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный расстрелял из травмата его машину.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены двое граждан 36 и 28 лет, разнорабочие одной из управляющих компаний. У обоих есть травматическое оружие, которым они и воспользовались для решения своих конфликтов.

Травматические пистолеты изъяты. В отношении стрелков избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24