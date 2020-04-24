Ученики младших классов уйдут на каникулы с 1 мая 2020 года в Карелии

24 Апр 2020 2020-04-24T09:23:15+03:00

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В Карелии на досрочные каникулы выйдут ученики младших классов школ из-за распространения коронавирусной инфекции. Так, в пятницу, 24 апреля 2020 года, стало известно, что школьники с 1 по 4 класс закончат обучение в текущем месяце.

- С учетом опроса граждан, а также консультации с Минобром Карелии и Минпросвещения России губернатор Артур Парфенчиков дал распоряжение: школьники с 1 по 4 классы выйдут на каникулы с 1 мая; ученики с 5 по 8 класс, а также десятиклассники – с 25 мая; выпускники 9-х и 11-х классов продолжат готовиться к ГИА, - сообщили в пресс-службе губернатора республики.

Отмечается, что при этом формат обучения до 25 мая не изменится – дети будут заниматься дистанционно. На удаленке будут проводиться и консультации для подготовки 9-х и 11-х классов к выпускным экзаменам. У всех до 30 апреля должны быть выставлены отметки по физкультуре, музыке, ИЗО, технологии, ОБЖ и мировой художественной культуре.

Ученики начальной школы, которые пожелают продолжить обучение дистанционно, смогут получать задания для самостоятельной работы – все методические рекомендации подготовит карельский институт развития образования.

ИСТОЧНИК KP.RU