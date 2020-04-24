Рыбакам Ленобласти напомнили о запрете выхода на водоемы

24 Апр 2020 2020-04-24T09:40:16+03:00

МЧС Ленобласти напомнило о штрафах за выход на воду до начала навигации Фото: Илья СМИРНОВ

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МЧС Ленинградской области в пятницу, 24 апреля 2020 года, напомнило о том, что на сегодняшний день навигация на водоемах региона для маломерных судов еще не открыта. Однако инспекторы регулярно патрулируют акватории области, чтобы не допустить происшествий, обеспечить безопасность людей, а также предотвратить нарушения установленных правил.

- За нарушение сроков навигации предусмотрено наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, - напомнили рыбакам в МЧС.

Еще более большие штрафы за нарушение грозят должностным лицам. Так, за выпуск маломерных судов с баз до начала навигации также предусмотрено наказание, которое влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию данных объектов, в размере от тридцати тысяч рублей до сорока тысяч рублей. За повторно совершенное подобное правонарушение, уже предусмотрен административный штраф в размере от сорока тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU