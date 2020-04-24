Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 24 апреля 2020 года: Еще 5 человек заболели
За сутки ситуация с коронавирусом в Карелии изменилась. Как сообщили в пресс-лужбе губернатора, на 24 апреля 2020 года стало известно еще о 5 случаях заражения новой инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе уже 42 подтвержденных диагноза.
- На 24 апреля в Карелии пять новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Все в Петрозаводске, - сообщили в администрации республики.
Так, за сутки было проведено еще 530 обследований на вирус. С начала эпидемии сдано уже более 10,6 тысяч тестов.
На данный момент на строгой самоизоляции находятся 1997 человек, еще 28 в местах обсервации.
Ранее губернатор Карелии Артур Парфенчиков распорядился, чтобы ученики младших классов школ вышли на досрочные каникулы с 1 мая 2020 года. Остальные школьники продолжат дистанционное обучение и подготовку к экзаменам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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