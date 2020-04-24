Беременную с осложнениями вертолетом доставили в роддом в Ленобласти

24 Апр 2020 2020-04-24T10:24:00+03:00

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Беременную жительницу Киришей пришлось доставлять в больницу Гатчины вертолетом. Причиной стали осложнения, по которым местные медики не могли помочь, а ехать около ста километров на машине было опасно.

- По маршруту Кириши-Гатчина транспортирована беременная пациентка с осложнениями, - сообщает пааблик ВКонтакте Национальной службы санитарной авиации.

Подробностей истории и состояния пациентки не приводится, остается надеяться, что у нее все хорошо. Также как у другой жительницы Киришей, которую также забирали в клинику вертолетом санавиации. Но еще в ноябре.

Своей историей и благодарностью врачам молодая мама поделилась там же, в соцсетях.

- Хочется сказать большое спасибо бригаде, которая забирала меня после кесарева из г.Кириши, и врачу который очень трепетно ко мне отнесся .В тот день я даже не могла связать и слова, так как накануне у меня увезли ребенка в реанимацию в Петербург, - пишет жительница Киришей Вера Громова. - Сейчас у нас все хорошо мы растем большими и красивыми . Спасибо вам, что помогаете, и поддерживаете в трудную минуту.

Другая жительница Киришей поблагодарила пилотов и медиков за помощь. Фото: vk.com/san.aviacia

ИСТОЧНИК KP.RU