Почти 9 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

24 Апр 2020 2020-04-24T10:24:36+03:00

Более 8,7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Так, как стало известно 24 апреля, за последние сутки, в городе были обследованы 8778 человек на вирус. Результаты тестов будут известны через несколько дней.

- На карантине находится 3328 человек. Из них 60 - в обсерваторе, 577 - на самоизоляции, 2691 – после контакта с зараженными, - рассказали в администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Обработано 1340 вызовов, поступивших на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 698 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 9 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 34 обращения, в полицию - 236. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU