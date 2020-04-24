Стало известно, куда летели вертолеты, которые заметили в небе над Санкт-Петербургом

24 Апр 2020 2020-04-24T10:27:45+03:00

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Над Санкт-Петербургом горожане накануне заметили вертолеты, летевшие в сторону города из Луги. Пользователи соцсетей предположили, что воздушные судна направляются на базы под Гатчиной или Пушкиной. Как оказалось, вертолеты могли быть частью летно-тактических учений, которые проводят войска Западного военного округа.

- Учения проводятся с летным составом отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, - поясняли ранее в ЗВО. - Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и десантно-транспортных Ми-8МТВ-5 отработают отражение атаки условного противника, эвакуацию разведгруппы из точки сбора в тылу «противника». Пилотам предстоит выполнить подлет к месту эвакуации на предельно малых высотах с использованием рельефа местности с целью не попасть в зону обнаружения средств ПВО «противника».

Вертолеты также должны отработать нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням. Вертолеты должны провести 40 плановых вылетов днем и ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU