Медведь и лосиха с лосенком попали в фотоловушку в Ленобласти

24 Апр 2020 2020-04-24T10:44:30+03:00

Лосиха с годовалым лосенком попала на фото в лесу под Мшинской. Фото: Росприроднадзор

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На календаре конец апреля и это значит, что весна уже давно вступила в свои права. Природа отошла от зимней «спячки» и начинает активно бродить по лесам. Так, в фотоловушки в Ленинградской области попал проснувшийся медведь и лосиха с маленьким лосенком.

- В объектив фотоловушки, установленной на территории государственного природного заказника «Мшинское болото» в Лужском районе Ленинградской области, попали самка с лосенком. Еще через полчаса в этом же месте прошла медведица, - сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Инспекторы ведомства изучили фотографии и пришли к выводу, что лосенку со снимка примерно год от роду. Скорее всего он появился на свет в апреле 2019 года. При этом лоси обычно ведут одинокий образ жизни (исключение – мамы с детьми)и ищут пару лишь во время гона, который сейчас, как раз и начинается.

О весенней миграции лосей в первую очередь предупреждают автомобилистов, ведь сохатые могут внезапно выскочить на дорогу.

Что касается медведицы, то ей около трех лет, выглядит она здоровой и вполне упитанной. Специалисты предположили, что где-то рядом с мамой могут быть и медвежата.

Неподалеку от медведицы могут быть и медвежата. Фото: Росприроднадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU