Весенняя миграция лосей началась в Ленинградской области

24 Апр 2020 2020-04-24T10:46:38+03:00

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В Ленинградской области начался весенний период активности лосей. Из-за аномально теплой зимы миграция животных в 2020 году началась раньше. Об этом в четверг, 23 апреля, предупредили в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47-го региона.

- Именно с начала мая, а в этом году, по-видимому, немного раньше, комитетом согласно многолетним наблюдениям фиксируется повышение количества ДТП с лосями, - отметили в охотнадзоре области.

Традиционно основными причинами увеличения количества столкновений с сохатыми на дорогах считаются два фактора: прошлогодние лосята уходят от матери и ищут свою территорию, а также рост автомобилей с наступлением теплых весенних дней.

Напомним, что в случае ДТП с животным, покидать место аварии нельзя. Также за это предполагаются штрафы: за сбитого лося – 80 тысяч рублей, 30 тысяч – за кабана, за медведя – 60 тысяч и 40 тысяч за сбитую косулю.

ИСТОЧНИК KP.RU