Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 24 апреля 2020 года: заболели еще 39 человек

24 Апр 2020 2020-04-24T11:01:33+03:00

В Ленобласти еще 39 человек заболели коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали все последние новости о зараженных коронаврусом в Ленинградской области на 24 апреля 2020 года

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Федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции привел новые данные по количеству подтвержденных случаев. В том числе выявлены новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 24 апреля 2020 года.

- По состоянию на 10:35 24 апреля в Ленобласти заболели еще 39 человек. Общее количество случаев заражения инфекцией COVID-19 достигло 615, - сообщает Оперштаб.

Всего по России прибавка составила 5849 случаев. Это означает, что рост пока не прекратился и «выход на плато», когда число зараженных остается на одном уровне, еще не достигнут. Всего по стране подтверждены 68 622 случая.

Из этого числа 5568 выздоровели (+677), а 615 (+60) скончались.

Больше всего заболевших в Москве – 36 897, Московской области – 7889 и Санкт-Петербурге – 2711.

Ленинградская область, занимавшая четвертое место, «пропустила» вперед Нижегородскую и Мурманскую области, а также Краснодарский край и сейчас находится на седьмой строчке не «коронавирусного» рейтинга.

Что касается Санкт-Петербурга, то здесь по состоянию на утро 24 апреля заболели еще 253 человека. Всего в городе 2711 подтвержденных случаев. 411 пациентов выздоровели, а 20 (+3) умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU