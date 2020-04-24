2020-04-24T11:07:56+03:00
Общество

Продление режима самоизоляции в Карелии: Ограничения вводятся до 30 апреля 2020 года

До 29 апреля будет приостановлена работа общественного транспорта
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Карелии продлен до 30 апреляРежим самоизоляции из-за коронавируса в Карелии продлен до 30 апреляФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое продлевает ограничительные меры в Карелии до 30 апреля 2020 года. То есть граждане продолжат жить в режиме самоизоляции в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно утром в пятницу, 24 апреля.

- До этой даты не будут работать торговые центры и объекты розничной торговли, не реализующие товары первой необходимости, рестораны, кафе, салоны красоты, объекты туристического показа, - отметили в пресс-службе губернатора региона.

Также до 29 апреля будет приостановлена работа общественного транспорта. О том, когда будет отменен режим самоизоляции, станет известно позже.

На утро 24 апреля стало известно, что еще у пяти жителей Карелии подтвердился коронавирус. Все они из Петрозаводска. Это двое мужчин 62 года и 44 года и 3 женщины - 66 лет, 54 года и 29 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24