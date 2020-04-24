Продление режима самоизоляции в Карелии: Ограничения вводятся до 30 апреля 2020 года

24 Апр 2020 2020-04-24T11:07:56+03:00

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое продлевает ограничительные меры в Карелии до 30 апреля 2020 года. То есть граждане продолжат жить в режиме самоизоляции в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно утром в пятницу, 24 апреля.

- До этой даты не будут работать торговые центры и объекты розничной торговли, не реализующие товары первой необходимости, рестораны, кафе, салоны красоты, объекты туристического показа, - отметили в пресс-службе губернатора региона.

Также до 29 апреля будет приостановлена работа общественного транспорта. О том, когда будет отменен режим самоизоляции, станет известно позже.

На утро 24 апреля стало известно, что еще у пяти жителей Карелии подтвердился коронавирус. Все они из Петрозаводска. Это двое мужчин 62 года и 44 года и 3 женщины - 66 лет, 54 года и 29 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU