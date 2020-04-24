2020-04-24T11:18:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года достигло 20 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года
Петр КИБЕР
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В Оперштабе привели новые данные по заболевшим в Петербурге.В Оперштабе привели новые данные по заболевшим в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Третий день подряд в городе на Неве отмечаются смертельные случаи из-за коронавирусной инфекции. И опять число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге (на 24 апреля 2020 года) составило три человека.

- Еще три смертельных случая подтверждены, - сообщает Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Подробностей о возрасте скончавшихся и заболеваниях, сопутствовавших коронавирусу, пока не приводится. Информация появится позднее.

Таким образом, общее число умерших в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции достигло 20 человек.

Отметим, что по состоянию на 10:35 24 апреля всего в городе зафиксировано 2711 случаев заражения COVID-19. За сутки прибавка по заболевшим составила 253 человека. 411 пациентов вылечились (+43), а 20 (+3) скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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