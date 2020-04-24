Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года составило 43 человека
За сутки в стране обновилась картина о ситуации с новой инфекцией. Еще 677 человек выздоровели. Среди них число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года составило 43 человека. С начала пандемии уже 411 пациентов вылечились.
- Зафиксировано 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 2711 случаев заражения COVID-19. Умерло 20 человек, трое за последние сутки. Выздоровело 411 человек, - сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.
Все зараженные находятся под наблюдением медиков. Выздоровевшие уже выписаны из больницы и находятся дома на самоизоляции.
Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге начали лечить больных коронавирусом с помощью переливания крови. Плазму собирают у доноров, которые уже переболели инфекцией и выработали антитела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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