2020-04-24T11:54:31+03:00
Общество

В реку Новую опять сбросили едкие стоки

По предварительным данным, в воду попали сельскохозяйственные удобрения
Петр КИБЕР
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Реку Новая опять проверяют на загрязнение. Фото: Росприроднадзор.Реку Новая опять проверяют на загрязнение. Фото: Росприроднадзор.
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Многострадальная река Новая вновь оказалась в центре внимания экологов и инспекторов Росприроднадзора. Если ранее в нее сбрасывались едкие стоки с аэропорта Пулково, из-за чего дело дошло до суда, то теперь в загрязнении водоема подозревают местный совхоз.

- 23 апреля муниципальные депутаты МО «Ульянка» сообщили в социальных сетях о сбросе в реку Новая стоков с запахом органического удобрения. Согласно публикации, предполагаемым источником поступления стоков является сельскохозяйственное предприятие, - сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора.

Проверку по факту ЧП начал комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. Также запрос на проверку местные депутаты направили в природоохранную прокуратуру. В сам Росприроднадзор муниципалы не обращались.

В ведомстве готовы принять меры, если факт загрязнения речки подтвердится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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